Братислава, 30 октября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил 30 октября, что хочет приехать в Москву на парад Победы 9 мая в 2025 году.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Я буду очень рад. <…> Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом», — сказал он в интервью для телеканала «Россия 1».

Политик добавил, что посещение мероприятия он считает своим «личным долгом».

Как передавало ИА Регнум, Фицо уже выражал готовность приехать в Москву. В начале октября словацкий лидер заявил, что его «никто не сможет остановить», если он захочет это сделать. Он добавил также, что не позволит забыть, откуда «пришла свобода», и напомнил, что пришла она с востока.

4 октября Фицо заявил, что Евросоюзу нужна Россия и объединению необходимо продумать, как восстанавливать с ней отношения после завершения конфликта на Украине.

24 января Фицо заявил, что Словакия намерена нормализовать отношения с Россией. Он подчеркнул, что как глава правительства начнёт делать шаги к стандартизации отношений с Россией. Премьер Словакии также высказался в пользу скорейшего окончания украинского конфликта и за начало мирных переговоров.