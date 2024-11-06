Братислава, 6 ноября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо6 ноября заявил, что отвергает русофобию и готов нормализовать отношения с Россией, когда это будет возможно.

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Роберт Фицо

«Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю всё для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно», — сказал он на пресс-конференции.

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