Премьер Словакии заявил, что готов нормализовать отношения с Россией
Премьер Словакии Фицо: отвергаю русофобию и готов нормализовать отношения с РФ
Братислава, 6 ноября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо6 ноября заявил, что отвергает русофобию и готов нормализовать отношения с Россией, когда это будет возможно.
Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
Роберт Фицо
«Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю всё для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно», — сказал он на пресс-конференции.
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