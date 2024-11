Каракас, 18 ноября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. США, Великобритания и Франция вступили в фазу безумия и мести, разрешив киевскому режиму наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом 17 ноября заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления на политическом конгрессе.

Eneas de Troya Николас Мадуро

«Правительства США, Франции и Великобритании, священный альянс зла, только что разрешили преступному нацисту (главе киевского режима Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию. Говорю вам, это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», — приводит слова президента издание Venezuela News.

Вместе с этим венесуэльский лидер призвал все правоохранительные и вооружённые силы страны к бдительности из-за принятого США решения.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя публикации о разрешении бить вглубь РФ, согласился с тем, что «американские либералы любят войну». Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший обвинил военно-промышленный комплекс в стремлении развязать третью мировую войну до того, как Белый дом займёт его отец.

В это же время лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал избавиться от НАТО в связи с решением Байдена.

Сам Байден во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро 17 ноября на полях предстоящего саммита G20 не стал комментировать публикации по этой теме в СМИ. Отказались от комментариев и в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он подчёркивал, что Минобороны изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 ноября предупредила, что, если НАТО разрешит украинской армии наносить удары вглубь РФ, Москва будет расценивать это как фактическое вступление стран альянса в прямой вооружённый конфликт. Последствия будут разрушительными для стран НАТО, отметила она.