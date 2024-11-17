Париж, 17 ноября, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Власти Франции и Великобритании позволили киевскому режиму наносить удары вглубь российской территории с помощью предоставленных Вооружённым силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow. Об этом в воскресенье, 17 ноября, написала французская газета Le Figaro.

«Французы и британцы разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории своими ракетами SCALP/Storm Shadow», — пишет издание.

Какие-либо другие подробности касаемо данного вопроса газета не привела.

Перед этим американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Отмечалось, что это решение означает значительный сдвиг во внешней политике США и нынешний глава Белого дома принял его за два месяца до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. По данным источников, такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября британская газета The Daily Telegraph написала, что власти Великобритании рассчитывают на положительное решениеБайдена до истечения срока его полномочий в январе 2025 года по использованию дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Этот вопрос был предметом обсуждения между президентом ФранцииЭммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером на встрече в Париже.

глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно выступал с призывами разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории. Президент России Владимир Путин 12 сентября по этому поводу отметил, что речь на самом деле идёт о прямом вовлечении стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Путин предупредил, что Москва будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые будут возникать.