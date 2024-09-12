Москва, 13 сентября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Речь идёт не о том, разрешать киевскому режиму наносить удары пo России этим оружием или не разрешать. Речь идёт о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине», — сказал Путин в беседе с журналистами.

Глава государства пояснил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО, украинцы сделать этого не могут.

По словам Путина, Россия примет соответствующие решения с учётом появляющихся перед ней угроз.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что дискуссия на эту тему продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается, добавил представитель Кремля.