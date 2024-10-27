Москва, 27 октября, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Министерство обороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Как реагировать, когда, где конкретно — об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать разные варианты ответов», — сказал Путин на видео, опубликованном 27 октября в Telegram-канале Зарубина.

Российский лидер выразил надежду, что на Западе услышали его недавние предостережения по поводу возможных дальнобойных ударов. Ведь в таком случае, пояснил он, России тоже придётся принимать решения.

Самостоятельно применять такое вооружение украинские войска не смогут, для этого нужны возможности НАТО. Поэтому речь идёт не о разрешении для Украины, а о разрешении для самих западных стран, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.