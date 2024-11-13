Москва, 13 ноября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Ответ России на разрешение Украине наносить удары вглубь страны будет неминуемым и разрушительным для Запада. Об этом 13 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она отметила, что в случае получения киевским режимом разрешения на удары Россия будет расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооружённый конфликт.

«Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них», — сказала Захарова.

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