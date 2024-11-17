Вашингтон, 17 ноября, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Пентагон не стал комментировать сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден разрешил киевскому режиму наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории.

David B. Gleason

«На данный момент мы отказываемся от комментариев», — приводит ТАСС слова представителя оборонного ведомства США.

Как передавало ИА Регнум, перед этим американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. По данным источников, такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных Вооружённым силам Украины (ВСУ) дальнобойных франко-британских ракет SCALP и Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Путин предупредил, что Москва будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые будут возникать.