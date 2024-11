Париж, 18 ноября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Западным странам нужно отказаться от членства в Североатлантическом альянсе (НАТО) после сообщений о разрешении США на удары вглубь территории РФ. С таким призывом 18 ноября выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Нам нужно, чтобы разумные люди взяли власть в свои руки и раз и навсегда избавились от НАТО», — написал политик в соцсети Х (бывший Twitter).

По его мнению, «глубинное государство» США в лице президента Джо Байдена стремится спровоцировать начало третьей мировой войны до того, как Белый дом займёт избранный президент Дональд Трамп.

«Мы ожидали такого: их безумие не имеет границ!» — отметил политик.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Сам Байден во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро на полях предстоящего саммита G20 не стал комментировать публикации об этом в СМИ. Отказались от комментариев и в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он отмечал, что Минобороны изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.