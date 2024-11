Вашингтон, 18 ноября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, на фоне сообщений о решении действующего лидера США Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь российской территории, обвинил военный промышленный комплекс развязать третьею мировую войну до того, как Белый дом займёт его отец.

Gage - Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

«Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им плевать!» — написал Трамп-младший в соцсети X (бывший Twitter).

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Вслед за сообщением The New York Times, французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.

Сам Байден во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро на полях саммита G20 не стал комментировать публикации в СМИ. Отказались от комментариев и в Пентагоне.

В свою очередь представители переходной команды Трампа допустили, что республиканец может пересмотреть якобы принятое решение Байдена об ударах вглубь РФ. В команде Трампа отметили, что пересматриваться, скорее всего, будет практически все решения действующего президента США.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он отмечал, что Минобороны изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.