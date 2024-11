Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 ноября, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден во время брифинга на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро отказался отвечать на вопросы о разрешении киевскому режиму наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Иван Шилов ИА Регнум

Выступление Байдена было полностью посвящено защите лесов Амазонии и проблемам климата. Брифинг не предусматривал части с ответами на вопросы журналистов. После завершения своей речи Байден покинул трибуну, не ответив на вопросы СМИ, несмотря на то, что один из журналистов выкрикнув, задал вопрос по этой тематике.

«Президент не ответил на выкрикнутый ему вопрос по украинской тематике по окончании его выступления», — сообщили в пресс-пуле Белого дома.

До этого отказались от комментариев и в Пентагоне.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. По данным источников, такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных». Вслед за сообщением The New York Times, французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. 27 октября Путин заявил, что Минобороны изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны. Самостоятельно применять такое вооружение украинские войска не смогут, для этого нужны возможности НАТО. Поэтому речь идёт не о разрешении для Украины, а о разрешении для самих западных стран, отмечал он.