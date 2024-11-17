Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя разрешение президента США Джо Байдена бить киевскому режиму вглубь российской территории, согласился с тем, что «американские либералы любят войну».

Global Look Press

В социальной сети Х (бывшая Twitter) пользователь Майк Ли в контексте решения Байдена написал, что «либералы любят войну, которая способствует увеличению большого правительства».

«Верно», — ответил Маск.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. По данным источников, такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных». Вслед за сообщением The New York Times, французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.

Байден во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро на полях саммита G20 не стал комментировать публикации в СМИ. Отказались от комментариев и в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса.

27 октября Путин заявил, что Министерство обороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны. Самостоятельно применять такое вооружение украинские войска не смогут, для этого нужны возможности НАТО. Поэтому речь идёт не о разрешении для Украины, а о разрешении для самих западных стран, отмечал он.