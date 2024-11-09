Москва, 9 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Требования экс-главы Украины Петра Порошенко к избранному президенту США Дональду Трампу и руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому являются клоунадой, заявил журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее Порошенко призвал власти в Киеве уговорить избранного американского лидера включить Украину в НАТО. При этом он представил список «красных линий» для обоих политиков, в который вошёл отказ украинских властей согласшаться на ограничение «мощности ВСУ». Кроме того, Порошенко потребовал не идти на компромиссы по вопросам суверенитета и «территориальной целостности» Украины.

«"Красные линии» Порошенко — это банальная клоунада и желание напомнить о себе, заявив о своих претензиях к «зеленой» власти как возможной альтернативе Зеленскому», — сказал Рогов, слова которого приводит «РИА Новости».

Сопредседатель координационного совета считает, что внутри киевского режима началось политическое противостояние. Он пояснил, что Порошенко осознаёт, что нынешние власти в Киеве проиграют, и, в связи с этим, экс-президент решил как можно сильнее ослабить главу украинского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Пётр Порошенко раскритиковал «план победы», представленный главой киевского режима. Он утверждал, что предъявление списка требований к западным странам не является планом. Порошенко также обвинил всё Украины страны в бегстве из Киева в первые часы после начала специальной военной операции.

3 ноября немецкий предприниматель, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что глава киевского режима в скором времени сбежит с Украины. Так бизнесмен прокомментировал статью американкой газеты The New York Times об изменении отношения Вашингтона к Киеву.

7 ноября находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал главу киевского режима уйти в отставку ради Украины и установления мира. Парламентарий добавил, что страна нуждается в остановке конфликта и проведении президентских выборов.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, по словам главы государства, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.