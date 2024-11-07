Киев, 7 ноября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. К соблюдению пяти требований призвал главу киевского режима Владимира Зеленского и одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — обозначил он в Telegram-канале.

Во-первых, экс-президент призвал отказаться от компромиссов по суверенитету, не допустить возвращения Украины в зону влияния России. Во-вторых, Порошенко объявил, что Украина не откажется от своих территорий и не признает их российский статус.

Кроме того, нельзя соглашаться на ограничение мощности ВСУ, добавил он.

Четвёртым требованием Порошенко выдвинул отказ от компромиссов или отмену санкций до полного освобождения украинских территорий.

В завершение экс-президент посчитал необходимым убедить Трампа в безальтернативности прекращения боевых действий без членства Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Пётр Порошенко раскритиковал так называемый «план победы», о котором постоянно говорил Владимир Зеленский. Экс-президент Украины указал на то, что предъявление списка требований к западным странам не является планом. Также он обвинил всё руководство страны в бегстве из Киева в первые часы после начала специальной военной операции.

Дональд Трамп 6 ноября заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. До этого он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, отмечал президент Владимир Путин.