Киев, 7 ноября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку ради государства и установления мира, заявил находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Сейчас есть возможность уйти в отставку, сохранив лицо. Пока — есть. Поэтому думать надо быстро. Это решение в интересах Украины. И я призываю его это решение принять», — заявил он.

Дубинский уточнил, что Украине нужна остановка конфликта и выборы президента.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Зеленский отказался от помощи союзников в организации переговоров с Россией. Также глава киевского режима заявил, что именно Украина должна решать, «что должно быть, а чего не должно быть» на повестке дня для завершения вооружённого конфликта.

Команда республиканца Дональда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. Данный план включает несколько ключевых пунктов. Так, предлагается заморозить текущую линию фронта, а по всей её протяжённости объявить демилитаризованную зону.