Киев, 19 октября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Всё руководство Украины сбежало из Киева в первые часы после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил бывший президент страны Пётр Порошенко на телеканале «Прямой».

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Я здесь с оружием в руках, когда вся власть свалила из Киева», — рассказал политик 18 октября.

Порошенко также заявил, будто он с соратниками обеспечивал эвакуацию жителей, формировал батальоны и даже раздавал оружие и выставлял блокпосты.

Бывший президент также раскритиковал так называемый «план победы», о котором в последнее время постоянно говорит глава киевского режима Владимир Зеленский. Порошенко указал на то, что предъявление списка требований к западным странам не является планом.

Как передавало ИА Регнум, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 октября рассказал, что Зеленский в начале спецоперации прятался в бункере. Из-за этого с ним два дня было невозможно связаться. Когда же получилось дозвониться до главы киевского режима, то разговор получился «довольно трудным», он сильно боялся, что его убьют, и требовал создать бесполётную зону над Украиной.

В январе 2024 года вышла книга журналиста Саймона Шустера, в которой он описал жизнь Зеленского в бункере. Украинский лидер жаловался на неудобную кровать и нехватку солнечного света и стал похож «на ходячий труп».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп 17 октября назвал Зеленского ответственным за начало конфликта на Украине. Американский политик обвинил его в неспособности договариваться, но отметил умение выпрашивать миллиарды долларов у действующей администрации США.