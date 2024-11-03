Берлин, 3 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в скором времени сбежит с Украины. Такое мнение 3 ноября высказал немецкий предприниматель, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Всё кончено. Зеленский скоро покинет Украину», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Дотком таким образом прокомментировал статью американкой газеты The New York Times (NYT) об изменении отношения Вашингтона к Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября NYT написала, что Зеленский на фоне неудач и поражений украинских формирований выглядит измождённым, обеспокоенным и напряжённым после встреч с представителями Вашингтона. Отмечалось, что армия России за время украинского конфликта «эволюционировала» и полностью захватила инициативу на фронте, из-за чего на Западе пессимистично оценивают способности киевского режима противостоять продвижению российских военных.

Британский эксперт Александр Меркурис 1 ноября заявил, что глава киевского режима осознаёт проигрыш Украины в конфликте с Россией. Эксперт добавил, что на фоне этого представители киевского режима пытаются заставить Запад сражаться за них.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал, что произошло обрушение фронта украинских формирований под натиском армии России. По его мнению, это случилось из-за усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.

Политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько 1 ноября заявил ИА Регнум, что истерики Зеленского по поводу отсутствия обещанных поставок оружия Киеву прямо связаны с большими провалами украинской армии на фронте. Эксперт отметил, что глава киевского режима обвинял в отсутствии поставок оружия всех — США, ФРГ, Евросоюз и Запад в целом, а в последний раз — Польшу.