Киев, 19 октября, 2024, 02:52 — ИА Регнум. Представители украинской власти, находящейся в руках киевского режима, сбежали из Киева в первые часы после начала специальной военной операции России на Украине. Об этом 18 октября в интервью украинскому телеканалу «Прямой» заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В первые часы… Я тут с оружием в руках, а вся власть сбежала из Киева», — заявил он.

Также Порошенко раскритиковал так называемый план победы главы киевского режима Владимира Зеленского, подчеркнув, что украинские власти на данный момент должны думать не о вступлении в НАТО, а о том, как стабилизировать линию фронта, построить оборонительные сооружения и обеспечить вооружённые силы. По его словам, в первую очередь для этого необходимо жёстко бороться с коррупцией.

Кроме того, Порошенко заявил, что украинские власти боятся озвучивать правду о ситуации в зоне боевых действий, а в эфире так называемого телемарафона никто не расскажет о территориальных потерях и положении дел на ключевых направлениях.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что Зеленский в первые дни после начала специальной военной операции прятался в бункере, в связи с чем с ним невозможно было связаться. По словам Столтенберга, первый разговор с Зеленским оказался «довольно трудным»: глава киевского режима боялся за свою жизнь, опасаясь, что его могут ликвидировать, и просил установить над Украиной бесполётную зону.

В январе 2024 года репортёр издания Time и биограф Зеленского Саймон Шустер рассказал о его жизни в бункере во время начала СВО. По его словам, ночи в убежище были для главы киевского режима «самыми тяжёлыми». Кроме того, Зеленский жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха, из-за чего, как утверждает автор, его лицо стало жёлтым.