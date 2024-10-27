Тбилиси, 27 октября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. После подсчёта более 99% голосов правящая партия «Грузинская мечта» наберёт около 54% и получит 90 из 150 мест в парламенте, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

DAVID MDZINARISHVILI/ЕРА/ТАСС

«После подсчёта более 99% голосов, по прогнозам, «Грузинская мечта» получит 54% и наберёт 90 мандатов в 150-местном парламенте, опередив ближайшего соперника с 44%», — написал он в соцсети.

В созыве 2020–2024 гг. правящая партия имела 84 мандата.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком признал их состоявшимися, а итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней выяснилось, что правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах с результатом в 54,2% голосов, при этом оппозиция набрала в сумме 37%.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами парламентских выборов и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь заявил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты, поэтому они никак не помешают работе парламента нового созыва.