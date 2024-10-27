Москва, 27 октября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе разговора об Украине на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином привёл китайскому лидеру факты отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от мирных переговоров, несмотря на готовность к ним российской стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы. Это было не раз, и каждый раз, когда эти переговоры вроде бы завязывались, вроде бы приводили к какому-то результату, киевский режим, как говорят в народе, отползал от договорённостей», — сказал он.

Лавров уточнил, что российский президент оценил инициативу Китая и Бразилии по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Владимир Владимирович подтвердил, что мы ценим стремление Китая, Бразилии и других наших стратегических партнёров из Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта», — добавил глава ведомства.

Встреча двух лидеров прошла 22 октября на саммите БРИКС в Казани.

Как передавало ИА Регнум, совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Данное предложение включает остановку военных действий, проведение международной мирной конференции, обмен военнопленными, отказ от применения оружия массового поражения и не только.

Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией. При этом Путин неоднократно подтверждал готовность Москвы к переговорам, однако Киев ввёл запрет на них на законодательном уровне. Бразилия и Китай выступили со своей инициативой мирного урегулирования украинского конфликта в ГА ООН.

На итоговой пресс-конференции БРИКС 24 октября Путин также затронул вопрос урегулирования украинского конфликта. Он напомнил об ответственности Запада за эскалацию на Украине, ведь к ней привёл государственный переворот, совершённый при поддержке США. Путин добавил, что восемь лет Запад обманывал Россию, ссылаясь на Минские договорённости. На деле же, по словам российского лидера, это время использовалось для вооружения киевского режима, о чём заявляли сами же западные лидеры.

Путин также заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, которые исходят из реалий на земле. Также глава государства отметил, что в вопросе о мирных переговорах «мяч на их (Киева. — Прим. ред.) стороне».