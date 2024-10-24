Казань, 24 октября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил принимавшие участие в саммите БРИКС страны за инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе ассамблеи в Нью-Йорке», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По словам российского лидера, многие страны — участницы объединения поддержали данные инициативы. Россия же выражает благодарность партнёрам, которые ищут пути урегулирования конфликта.

23 октября российский лидер заявил, что страны БРИКС обладают огромным политическим и экономическим потенциалом и на деле оказывают позитивное влияние на положение дел в мире. Президент уточнил, что, помимо глобальных вопросов, лидеры БРИКС уделяют внимание и решению острых региональных проблем.

Совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Данное предложение включает остановку военных действий, проведение международной мирной конференции, обмен военнопленными, отказ от применения оружия массового поражения и не только.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией. При этом Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность Москвы к переговорам, однако Киев ввёл запрет на них на законодательном уровне.