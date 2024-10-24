Казань, 24 октября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. К конфликту на Украине привёл государственный переворот, совершённый при поддержке США, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани 24 октября.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«К эскалации конфликта на Украине привёл государственный переворот 2014 года, который поддержали США. Было даже публично объявлено, сколько денег администрация тогдашняя США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации?» — сказал он.

Путин добавил, что восемь лет Запад обманывал Россию, ссылаясь на Минские договорённости. На деле же, по словам российского лидера, это время использовалось для вооружения киевского режима, о чём заявляли сами же западные лидеры.

Как передавало ИА Регнум, на итоговой пресс-конференции Путин поблагодарил принимавшие участие в саммите БРИКС страны за инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что Бразилия и Китай выступили со своей инициативой мирного урегулирования украинского конфликта в ГА ООН.