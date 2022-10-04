Киев, 4 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров киевского режима с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 4 октября сообщают киевские СМИ.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Указ Зеленского ввёл в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным. Ранее о своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава киевского режима заявлял в одном из своих выступлений.