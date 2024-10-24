Казань, 24 октября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Россия готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, которые исходят из реалий на земле, заявил 24 октября президент РФ Владимир Путин.

Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Также глава государства отметил, что в вопросе о мирных переговорах «мяч на их (Киева. — Прим. ред.) стороне».

Кроме того, президент сообщил, что недавно Турция сообщила о новых предложениях по мирным переговорам Москвы и Киева. Путин отметил, что согласился на диалог, однако на следующий же день глава киевского режима заявил, что никаких переговоров не хочет.

Ранее Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

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