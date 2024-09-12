Киев, 12 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. План Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта является деструктивным. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press/Andreas Arnold/dpa

«Китайско-бразильское предложение — это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле, и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать», — сказал он в ходе интервью бразильскому интернет-порталу Metrópoles.

Кроме того, Зеленский считает, что Бразилия и Китай якобы предварительно обсудили свою мирную инициативу с Россией.

«Мы же не дураки», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Украина не готова обменивать территории на мир с Россией. По словам главы киевского режима, страну не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта.

21 июля Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он не исключил вероятность, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в октябре 2022 года глава киевского режима подписал указ, согласно которому переговоры с российским президентом на Украине запрещаются на законодательном уровне. Соответствующий запрет действует в стране до сих пор.

Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны могут не рассчитывать на капитуляцию России, её не будет. Он отметил, что Запад не прислушивается к заявлениям российской стороны и продолжает призывать к конструктивному подходу.