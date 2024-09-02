Кызыл, 2 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Россия готова к мирным переговорам по Украине, если киевский режим захочет этого не на словах, а на деле, заявил президент РФ Владимир Путин 2 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Максим Гучек/РИА Новости/ БелТА

После того как провалится вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области, у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказалась, отметил президент.

«Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — подчеркнул Путин.

Глава государства также напомнил, что власть на Украине в настоящее время не является легитимной, так как там под предлогом военного положения отменили выборы. После прекращения боевых действий киевским властям придётся избрать нового президента, но они к этому ещё не готовы, а потому и устроили провокацию в Курской области, добавил Путин.

Президент также заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было направлено на то, чтобы сорвать наступление российской армии в Донбассе. Но эти планы не сбылись, и ВС РФ и дальше освобождают территории «квадратными километрами».

Как передавало ИА Регнум, ВСУ напали Курскую область 6 августа. Российские бойцы остановили силы противника в приграничных районах, не позволили им продвинуться вглубь региона и начали выдавливать их. По данным на 1 сентября, потери украинской армии на этом направлении превысили 8500 бойцов.

Путин 12 августа, комментируя провокацию Украины в Курской области, заявил, что не может быть переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям, обстреливает гражданскую инфраструктуру и создает угрозы для объектов ядерной энергетики.