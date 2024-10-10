Лондон, 10 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Лондон и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кадры приезда Зеленского к резиденции Стармера опубликовало агентство AFP.

Kin Cheung/AP/TASS Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский

Американское издание Politico ранее отмечало, что визит лидера киевского режима в Лондон состоится после отмены встречи на американской военной базе Рамштайн в Германии, куда должен был прибыть также президент США Джозеф Байден и где планировалось обсудить вопрос о возможном предоставлении Киеву «разрешения» на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен отменили своё участие во встрече в Рамштайне, сославшись на необходимость находиться в стране на фоне ожидания удара урагана «Милтон» по побережью Флориды.

Представители премьер-министра Великобритании накануне визита Зеленского заявили, что Стармер вновь выразит «безоговорочную» поддержку киевскому режиму. Также предполагается, что участие в переговорах со Стармером и Зеленским примет новый генсек НАТО Марк Рютте.

Как сообщало ИА Регнум, в мае руководители киевского режима обратились к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, которое поставляется из США. Аналогичные обсуждения идут и в ряде европейских стран.

Президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября президент предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Власти США из-за риска эскалации сохраняют ограничения на дальнобойные удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, заявил 9 октября официальный представитель Пентагона.