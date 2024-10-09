Вашингтон, 10 октября, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Власти США из-за риска эскалации сохраняют ограничения на дальнобойные удары киевской армии западными ракетами вглубь России. В этом 9 октября заверила журналистов на брифинге одна из высокопоставленных чиновниц минобороны страны.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Мы не поменяли свою позицию в этом», — сказала представитель Пентагона.

Она пояснила, что в Белом доме опасаются угрозы эскалации конфликта, если переменят свою политику в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не оставит без ответа удары по своей территории дальнобойным оружием. Это касается не только Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Депутат на стал называть, какие именно последуют удары. Однако противникам мало не покажется, отсидеться в тылу ни у кого не получится, заключил Красов.

Если западные страны «разрешат» ВСУ использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России, ответные меры уже начнут действовать, отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он напомнил о том, что говорил по данному вопросу президент Владимир Путин. 13 сентября глава государства назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.