Берлин, 9 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Встреча так называемой «контактной группы по Украине», которая должна была состояться на американской военной базе «Рамштайн» в Германии, перенесена из-за планов президента США Джозефа Байдена, сообщило 9 октября издание Spiegel со ссылкой на информированный источник в Пентагоне.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее Байден, а вслед за ним и госсекретарь США Энтони Блинкен отменили своё участие во встрече, Госдеп США объяснил это намерением обоих руководителей находиться в стране в момент приближения к штату Флорида мощного урагана «Милтон».

«Встреча была перенесена и состоится в другой день. Предпосылкой к этому послужили изменения в планах поездки Джо Байдена», — сказано в материале.

Предполагалось, что Байден вылетит в Германию 10 октября. Глава киевского режима Владимир Зеленский на этой встрече хотел ещё раз представить свой так называемый «план победы». Кроме того, сообщалось, что представителям киевского режима могут предложить «конкретные шаги» по вопросу о присоединении Украины к НАТО.

Как передавало ИА Регнум, новый генсек НАТО Марк Рютте 8 октября не стал отвечать на вопрос о возможности вступления Украины в военный блок. Вступление Украины в НАТО — геополитический проект, который навязали своим союзникам США, отмечал ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Руководители киевского режима обсуждают возможность признать возвращение своих бывших регионов в состав России в обмен на приём в НАТО, написала 7 октября британская газета The Financial Times. Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для начала переговоров Москвы и Киева, помимо признания руководителями киевского режима новых территориальных реалий, должно быть их заявление об отказе от намерений вступить в НАТО.