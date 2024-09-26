Москва, 26 сентября, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Внести изменения в ядерную доктрину России с учётом новых угроз предложил президент страны Владимир Путин. Этот вопрос поднимался главой государства 25 сентября на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.

kremlin.ru Владимир Путин

«Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников», — сказал Путин.

Президент инициировал внесение ряда уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ дополнена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также расширили перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания, пояснил российский лидер.

По его словам, в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии. Применение ядерного оружия возможно при условии массированного пересечения границы вражескими самолётами, причём не только стратегической, но и тактической авиации (боевые, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты).

Кроме того, в обновлённой редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства Путин предложил рассматривать как их совместное нападение на страну.

Как сообщало ИА Регнум, необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине. Все действия западных стран учитываются и анализируются в Москве, чтобы затем лечь в основу предложений, которые будут сформулированы, отмечал в начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обновление ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он. По словам зампреда СБ РФ, само изменение нормативных условий использования Россией ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения.