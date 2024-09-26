В России внесли уточнения в стратегию применения ядерного оружия
Путин заявил об обновлении ядерной доктрины России
Москва, 26 сентября, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Внести изменения в ядерную доктрину России с учётом новых угроз предложил президент страны Владимир Путин. Этот вопрос поднимался главой государства 25 сентября на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.
«Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников», — сказал Путин.
Президент инициировал внесение ряда уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ дополнена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также расширили перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания, пояснил российский лидер.
По его словам, в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии. Применение ядерного оружия возможно при условии массированного пересечения границы вражескими самолётами, причём не только стратегической, но и тактической авиации (боевые, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты).
Кроме того, в обновлённой редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства Путин предложил рассматривать как их совместное нападение на страну.
Как сообщало ИА Регнум, необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине. Все действия западных стран учитываются и анализируются в Москве, чтобы затем лечь в основу предложений, которые будут сформулированы, отмечал в начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновление ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он. По словам зампреда СБ РФ, само изменение нормативных условий использования Россией ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения.