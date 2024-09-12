Москва, 12 сентября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Украинская армия не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективе применения западных вооружений для ударов по РФ.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Он подчеркнул, что это возможно сделать только с использованием разведданых со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. Более того, добавил Путин, полётные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО.

Поэтому, подчеркнул российские лидер, в этом вопросе идёт подмена понятий.

«Речь не идёт о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по территории России. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине. Это будеот означать, что страны НАТО воюют напрямую с Россией», — сказал он.

Президент отметил, что это существенным образом меняет саму суть и природу конфликта. Путин заявил, что Россия будет принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые перед страной будут возникать.

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Как передавало ИА Регнум, тему применения американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.