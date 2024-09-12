Путин объяснил, что кроется за разговорами о «разрешении» на удары по РФ
Путин: удары ВСУ западным оружием по РФ — это прямое участие НАТО в конфликте
Москва, 12 сентября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Украинская армия не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективе применения западных вооружений для ударов по РФ.
Он подчеркнул, что это возможно сделать только с использованием разведданых со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. Более того, добавил Путин, полётные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО.
Поэтому, подчеркнул российские лидер, в этом вопросе идёт подмена понятий.
«Речь не идёт о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по территории России. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине. Это будеот означать, что страны НАТО воюют напрямую с Россией», — сказал он.
Президент отметил, что это существенным образом меняет саму суть и природу конфликта. Путин заявил, что Россия будет принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые перед страной будут возникать.
Как передавало ИА Регнум, тему применения американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме. Днём ранее он не исключил, что Киеву разрешат наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.