Вашингтон, 18 мая, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Украина на прошлой неделе обратилась к администрации президента США Джо Байдена, чтобы Вашингтон снял ограничения на использование киевским режимом американского оружия для ударов по территории России. Об этом 17 мая сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой… снять ограничения на использование предоставленного Соединёнными Штатами оружия против военных объектов внутри России, сообщили представители США и Пентагона», — говорится в материале.

Утверждается, что соответствующий запрос поступил ещё на прошлой неделе в связи с тем, что Вооружённые силы России достигли значительных успехов в Харьковской области на северо-востоке Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что ряд депутатов Верховной рады Украины прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Конгресс США разрешить украинским войскам наносить удары по территории России американским оружием якобы для уничтожения военных складов.

При этом, как передавало ИА Регнум, американские официальные лица неоднократно заявляли о неизменности позиции США в вопросе применения Украиной поставляемого Вашингтоном вооружения. 16 мая заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы Киев использовал американское оружие исключительно для возврата «суверенных территорий». На следующий день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддерживают и не подталкивают Киев к ударам по российской территории.

Посол России в США Анатолий Антонов подчёркивал, что реакция американских официальных лиц на атаки ВСУ по жилым кварталам свидетельствует о готовности коллективного Запада во главе с Вашингтоном делать всё, чтобы снять ответственность с киевского режима за подобные террористические атаки.