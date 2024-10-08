Вашингтон, 9 октября, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за главой Белого дома Джо Байденом отменил запланированную поездку в Германию на встречу «Рамштайн». Об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Джо Байден и Энтони Блинкен

Байден перенёс поездку, так как решил лично проследить за подготовкой к приближающемуся к Флориде урагану «Милтон».

Чиновник пояснил, что Блинкен хотел присоединиться к Байдену в ФРГ и Анголе, но, учитывая изменившиеся обстоятельства, теперь он вернётся из Лаоса в Вашингтон, уточнил Миллер.

Изначально планировалось, что президент США вылетит в Германию 10 октября. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече хотел ещё раз представить свой «план победы».

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи контактной группы по обороне на базе Рамштайн в Германии Украине могут быть предложены «более конкретные шаги» по членству в НАТО, написала газета The Washington Post (WP).

Проблемой для киевского режима является то, что грядущие выборы президента США ставят под сомнение будущую помощь Вашингтона в сфере безопасности. Киев пытался убедить Джо Байдена поддержать «план победы», однако, вероятнее всего, нынешняя американская администрация не станет предпринимать какие-либо непопулярные меры, чтобы не поставить под угрозу выборную кампанию Камалы Харрис, предполагают авторы издания.

Союзники Украины уже оказывают давление на Зеленского, чтобы Киев вступил в переговоры по урегулированию конфликта, написала 4 октября испанская газета El Pais. На это указывает смена позиции западных государств, снижение поддержки украинского политика во время его визита в США. Мирные переговоры необходимо проводить как можно скорее, поскольку Запад якобы не поддержал «план победы». Кроме того, Зеленского регулярно унижал в своих публичных выступлениях кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, отметили в издании.