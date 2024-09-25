Москва, 25 сентября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Критическая угроза суверенитету России обычным оружием будет основанием для ядерного ответа РФ, заявил на заседании Совета безопасности 25 сентября президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, Россия обязана это учитывать, сказал президент. Специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств предложили внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия, отметил он. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии, заявил Путин.

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — отметил глава государства.

Все уточнения по вопросу о возможном использовании ядерных сил глубоко выверены и соразмерны современным военным угрозам и рискам, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Совбеза президент также отметил, что среди уточнений в части определения условий применения ядерного оружия — расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Агрессия против России со стороны неядерного государства совместно с ядерной державой будет рассматриваться как совместное нападение на РФ, заявил также президент. Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны, подчеркнул он.