Вашингтон, 22 мая, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Разрешения для Украины наносить удары по России с помощью вооружения, поставляемого США, требует от Пентагона группа конгрессменов. Об этом 21 мая говорится в письме представителей обеих партий в палате представителей Конгресса США, сообщает газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Мы обращаемся к вам в качестве членов палаты представителей Конгресса США, чтобы выразить нашу решительную поддержку наших украинских коллег, а именно — разрешить при определённых обстоятельствах использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по стратегическим целям в пределах России», — уточняется в заявлении конгрессменов.

Кроме того, законодатели уверяют, что администрация США должна обеспечить подготовку к управлению истребителями F-16 новых украинских лётчиков и передать Киеву дополнительно средства противовоздушной обороны.

По мнению авторов письма, политика президента США Джозефа Байдена направлена на ограничение способности Украины оказывать давление на российские войска с помощью переданного вооружения, либо иного косвенного американского следа. По оценкам конгрессменов, помощь Украине поступает не вовремя и в недостаточных количествах, усугубляя и без того тяжёлую ситуацию на поле боя.

Авторами письма выступили Майк Тёрнер (республиканец от штата Огайо), Джим Хаймс (демократ от Коннектикута) и Джеральд Коннолли (демократ от штата Вирджиния).

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Соединённые Штаты разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. По мнению Нуланд, США и союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории.

Ряд депутатов Верховной рады прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Конгресс США разрешить ВСУ наносить удары по России американским оружием якобы для уничтожения военных складов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.