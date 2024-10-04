Астана, 4 октября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России. Об этом 4 октября на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц СНГ заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он также отметил, что к организации теракта причастны «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подконтрольные Западу украинские спецслужбы.

«Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами «Вилаята Хорасан» и целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане», ― уточнил Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, в судебных материалах указано, что четверо фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе» являлись участниками группировки «Вилаят Хорасан», которая входит в состав другого международного объединения — «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Им уже предъявили соответствующие обвинения в рамках отдельного уголовного дела. По информации следствия, боевики занимались изготовлением самодельного взрывного устройства и оружия. Всех четверых ранее этапировали из Дагестана в Москву. По делу также проходит ряд других неустановленных лиц.

2 октября стало известно, что фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» начали давать изобличающие показания друг на друга. Это стало причиной для дальнейшего содержания обвиняемых под стражей.

Террористы совершили нападение на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, когда в концертном зале планировалось проведение выступления рок-группы «Пикник». В результате атаки погибли 144 человека, пострадал 551.

Российские власти заявили, что теракт в «Крокусе» имеет украинский след. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В начале октября суд продлил предварительное следствие по уголовному делу о теракте в концертном зале до 22 декабря.