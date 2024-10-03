* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 октября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Четверо фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» являлись участниками группировки «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), следует из судебных материалов.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

Следствие уже предъявило им соответствующие обвинения в рамках отдельного уголовного дела.

«Дело также возбуждено в отношении четверых обвиняемых по факту их участия в деятельности запрещенной террористической группировки «Вилаят Хорасан», — цитирует РЕН ТВ судебные материалы.

Отмечается, что всех четверых ранее этапировали из Дагестана в Москву. По информации следствия, боевики занимались изготовлением самодельного взрывного устройства и оружия.

По делу также проходят ряд других неустановленных лиц. «Вилаят Хорасан» входит в состав другого международного объединения — «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» начали давать изобличающие показания друг на друга. Это стало причиной для дальнейшего содержания обвиняемых под стражей.

Террористы совершили нападение на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, когда в концертном зале планировалось проведение выступление рок-группы «Пикник». По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, пострадал 551.

Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). 1 октября появилась информация о том, что предварительное следствие по этому делу продлили.