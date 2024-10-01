Москва, 1 октября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Предварительное следствие по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске продлили. Это следует из судебных материалов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлён <…> до 22 декабря 2024 года», — говорится в документе, который цитирует «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

Четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки, задержали 23 марта в Брянской области. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след.

Следственный комитет России 23 марта возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В рамках этого дела арестовали 12 человек.

В начале апреля СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 293 («Халатность»). Его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность в концертном зале.

В уголовном деле, возбуждённом в конце мая по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), фигурируют частное охранное предприятие «Крокус профи» и ряд подрядных организаций, обслуживающих концертный зал «Крокус Сити Холл».

Басманный суд Москвы в ходе заседания 20 августа продлил на три месяца арест четверым фигурантам, проходящим по делу о теракте в «Крокусе». Ранее, 19 и 16 августа, суд продлил арест восьми фигурантам дела о теракте.