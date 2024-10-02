Москва, 2 октября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске дают изобличающие показания друг на друга. Это следует из материалов суда.

Алексей Никольский/РИА Новости

Это стало причиной для дальнейшего содержания обвиняемых под стражей, поскольку, в случае нахождения на свободе, фигуранты дела могут начать угрожать друг другу.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — процитировало «РИА Новости» материалы суда.

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

23 марта в Брянской области задержали четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти заявили, что теракт в «Крокусе» имеет украинский след.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В рамках этого дела арестовали 12 человек. В начале апреля СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 293 («Халатность»). Его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность в концертном зале.

В уголовном деле, возбуждённом в конце мая по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, фигурируют частное охранное предприятие «Крокус профи» и ряд подрядных организаций, обслуживающих концертный зал «Крокус Сити Холл».

Басманный суд Москвы в ходе заседания 20 августа продлил на три месяца арест четверым фигурантам, проходящим по делу о теракте в «Крокусе». Ранее, 19 и 16 августа, суд продлил арест восьми фигурантам дела о теракте.

Суд продлил предварительное следствие по уголовному делу о теракте в концертном до 22 декабря.