* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Сооснователь и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на фоне ухудшения ситуации в Израиле покинул страну. Об этом 2 октября сообщил Telegram-канал Shot.

РИА Новости/Александр Вильф

Музыканта заметили в США, где в конце сентября он провёл винно-музыкальное мероприятие в одном из баров Нью-Йорка.

Отмечается, что ранее выступать в Соединённых Штатах Америки Макаревич не планировал. При этом проведение концерта артиста в Тель-Авиве, запланированное на 6 октября, оказалось на грани срыва. Организаторы сообщили, что мероприятие из-за неспокойной ситуации могут отменить, сейчас этот вопрос решается.

«То же самое касается и шоу «Машины времени» в израильских городах Хайфа и Ашдод, запланированных на декабрь», ― говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Макаревича внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима. В беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он также выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».

Основатель «Машины времени» пытался оспорить статус иноагента, но суд отклонил его исковые требования. 13 мая Таганский суд назначил музыканту штраф 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Верховный суд 22 сентября не стал рассматривать жалобу музыканта о снятии с него статуса иноагента. В судебных документах указано, что Макаревич попал под влияние Украины и ведёт политическую деятельность в интересах Киева. Это следует из интервью исполнителя для СМИ-иноагентов, опубликованных им в соцсетях. Кроме того, в соцсетях он публикует материалы на тему спецоперации на Украине, из которых распространяет негативные мнения о принимаемых российскими органами власти и их представителями решениях.

В конце сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные начали наносить удары по военной инфраструктуре группировки. Её целью власти назвали защиту жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.

1 октября ЦАХАЛ приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. По данным ООН, в результате израильских ударов по Ливану за две недели погибли более 1 тыс. человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами. Вечером того же дня Иран нанёс массированный ракетный удар по Израилю.