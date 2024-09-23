Тель-Авив, Израиль, 23 сентября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Израильская армия начала наносить удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, возводимой на протяжении последних 20 лет. Об этом 23 сентября заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение «Хезболла» строило последние 20 лет», — сказал он на совещании по оценке ситуации в подземном командном центре ЦАХАЛ.

Глава Генштаба добавил, что Израиль готовится к следующим фазам операции, направленной на создание возможности возращения жителей северной части еврейского государства в свои дома.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара был ликвидирован командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль.

Военно-воздушные силы Израиля 21 сентября наносили интенсивные удары по объектам шиитского движения на юге Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы». ЦАХАЛ продолжит атаковать объекты движения для снижения боеспособности группировки, добавил он. По его словам, в соответствии с оценкой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант подписал распоряжение о введении на территории в районе Хайфы и северного приграничья особого положения.

Минздрав Ливана 23 сентября информировал о гибели 100 человек и более 400 раненых в результате обстрелов Израиля.