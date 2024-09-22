* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 сентября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Верховный суд не стал рассматривать жалобу музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о снятии с него статуса иноагента. Об этом 22 сентября сообщили в судебной инстанции.

ИЗВЕСТИЯ Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — привело слова представителя суда «РИА Новости».

Отмечается, что судебных документах говорится о том, музыкант попал под влияние Украины и ведёт политическую деятельность в интересах Киева, что подтвердило Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. По информации ведомства, это следует из интервью Макаревича для СМИ-иноагентов, опубликованных им в соцсетях.

При этом публикация музыкантом в соцсетях материалов связана с тематикой спецоперации на Украине, и в них он распространяет негативные мнения о принимаемых российскими органами власти и их представителями решениях.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Макаревича внесли в реестр иностранных агентов. Музыкант попытался оспорить это решение, однако суд отклонил его исковые требования.

В мае стало известно, что Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. Доктор юридических наук Лев Бертовский отметил, что любой признанный иноагентом и нарушивший правила деятельности таких лиц россиянин может стать фигурантом уголовного дела. При этом такое нарушение может повлечь за собой штраф и даже тюремное заключение сроком до двух лет.

Макаревич в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), говоривших от имени главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что хочет, чтобы Украина «победила», и считает дни до этой «победы». Музыкант также заявил о готовности выступить в Киеве «в первый же день победы Украины», а говоря о России, заявил, что в стране якобы практически не осталось думающих людей.

Следственный комитет РФ после публикации интервью музыканта с пранкерами начал доследственную проверку в отношении Макаревича на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).