Женева, Швейцария, 1 октября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Ситуация в Ливане может ввергнуть весь регион в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека. Об этом 1 октября на брифинге в Женеве заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

Global Look Press/Stringer/dpa

Она высказала серьёзную обеспокоенность эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке.

«Перспективы дальнейшего ухудшения ситуации с ужасными последствиями для гражданского населения и её быстрого распространения на другие государства региона реальны», ― подчеркнула она.

По её словам, в результате израильских ударов по Ливану за две недели погибли более 1 тыс. человек и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в заявлении, опубликованном 1 октября, сообщили, что, несмотря на опасную ситуацию, миротворцы ООН остаются на своих позициях. Они подчеркнули, что наземные операции Израиля на территории Ливана нарушают суверенитет и территориальную целостность этого государства и резолюцию 1701 Совбеза ООН.

В ЮНИФИЛ призвали стороны конфликта отказаться от дальнейших действий, ведущих к эскалации, поскольку они повлекут «лишь ещё большее насилие и кровопролитие».

«Цена продолжения нынешнего курса действий слишком высока. Гражданские лица должны быть защищены, гражданская инфраструктура не должна подвергаться атакам, а международное право должно соблюдаться», ― указали миротворцы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь в 20 сентября на 1 октября Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что информация о том, что израильские военные пересекли границу и якобы вошли на территорию Ливана, до сих пор не подтвердилась.

В тот же день авиация Военно-воздушных сил Израиля нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва, находящемуся в южной части Ливана. В результате погибли не менее пяти палестинских беженцев. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, целью военных Израиля был высокопоставленный командир одного из палестинских движений Мунир Макда, однако им не удалось его уничтожить.