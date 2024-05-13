* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 мая, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Сбежавший из России музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Об этом 13 мая он признался в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованной в их Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Я очень хочу вашей победы, я считаю до неё дни. Я желаю вам тройного здоровья. Я вам желаю всё это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Выхода нет!» — заявил Макаревич, полагая, что общается с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

На вопрос пранкеров, готов ли Макаревич помогать ВСУ, он ответил, что оказывал помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и ВСУ. Музыкант также выразил готовность выступить в Киеве.

Макаревич также заявил, что в России якобы практически не осталось думающих людей. Он признался, что почти два года не был в стране и возвращаться не собирается. По его словам, в Израиле он чувствует себя дома.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле продюсер Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в разговоре с российскими пранкерами согласился провести на Украине фестиваль с участием покинувших Россию музыкантов. Он также заявил о готовности агитировать музыкантов финансировать ВСУ.

В феврале российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с писателем Виктором Шендеровичем (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Писатель в разговоре согласился отправлять гонорары ВСУ. По его словам, он бы предпочёл поделить средства между гуманитарной и военной частями.

В январе писательница Людмила Улицкая (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), уехавшая из России в Германию, в разговоре с пранкерами заявила, что часть гонораров от проданных в России книг переводит ВСУ. Вместе с тем она призналась в симпатии к главе киевского режима. По её слова, Украина якобы имеет право на осуществление терактов.

В декабре российские пранкеры разыграли писателей Бориса Акунина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, внесён в реестр иноагентов) и Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Акунин признался, что не осуждает атаки украинских дронов на российские города. В разговоре Быков заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских.