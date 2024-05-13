* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 мая, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Таганский суд назначил бежавшему в Израиль музыканту Андрею Макаревичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) штраф за нарушение порядка деятельности иноагента.

Duma. gov.ru

«Макаревичу Андрею Вадимовичу назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — следует из постановления суда.

Музыканта обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иноагента).

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Мосгорсуд оставил без изменений административное наказание Макаревичу в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу заявителя.

В августе 2023 года Симоновский суд Москвы оштрафовал лидера группы «Машина времени» Макаревича на 35 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента.

Макаревича внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима.

Так в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Музыкант выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».