Москва, 2 сентября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Российский исполнитель и автор песен Андрей Макаревич включен в реестр физических лиц — иностранных агентов. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Андрей Макаревич

Напомним, что Макаревич на протяжении многих лет критикует российские власти, порой опускаясь до совершенно непристойных форм.

Иностранный агент, в соответствии с законом, — это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Известно, что Макаревич эмигрировал в Израиль.