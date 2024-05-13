* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 13 мая, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Сбежавший из России музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что даст на Украине концерт в первый же день после её победы. Пранкеры опубликовали отрывки из видео в Telegram-канале.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Он заявил, что многие украинцы считают его артистом из России. Макаревич отметил, что это обстоятельство, а также то, что он поёт по-русски, может вызвать негатив и что он это понимает.

«Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей, если позовут, разумеется, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», — сказал Макаревич пранкерам, считая, что говорит с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Также Макаревич заявил во время разговора с пранкерами очень ждёт победы ВСУ над российской армией, буквально считает дни до неё. Он пожелал «Зеленскому» тройного здоровья и выдержать «всё это». Артист признался, что планирует помогать ВСУ и что ранее уже переводил существенные средства «пострадавшим».

Макаревич уехал из России в 2022 году вскоре после начала СВО, сейчас он проживает в Израиле. Находясь за пределами России, он неоднократно оскорбительно высказывался о стране. В сентябре того же года в России его внесли в список иноагентов.

После теракта в «Крокус Сити Холле» артист, спустя неделю, заявил, что сочувствует пострадавшим, как и «вообще всеми жителям России». Общественный деятель Вадим Манукян отметил, что для Макаревича, презирающего зрителей, самым страшным наказанием будет забвение.