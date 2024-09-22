* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 сентября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Создатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в интересах этой страны. Это указано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску артиста из-за признания его иноагентом.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Макаревич А. В. признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе «Сведения об иностранных источниках» указано «Украина», ― говорится в документе.

Отмечается, что Главное управление по противодействию экстремизму МВД подтвердило, что сбежавший из России в Израиль музыкант занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника. Так, Макаревич неоднократно давал интервью в СМИ-иноагентам, таким как «Дождь», «Настоящее время», The Insider (все три СМИ признаны в России иноагентами). Ссылки на них он распространял в своих соцсетях.

В суде добавили, что большая часть публикуемых музыкантом материалов связана с тематикой спецоперации на Украине, в которых Макаревич систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами госвласти Российской Федерации и их представителями решениях.

Также, следует из документа, одной из причин присвоения Макаревичу статуса иноагента стали его слова о якобы причастности российской армии и руководства к военным преступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, Макаревича внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Он оспорил это решение, но суд отклонил исковые требования музыканта о снятии статуса иноагента.

В мае 2024 года стало известно, что Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Как пояснил доктор юридических наук Лев Бертовский, любой гражданин России, признанный иноагентом и нарушивший правила деятельности таких граждан, может стать фигурантом уголовного дела. При этом нарушение может повлечь за собой как штраф, так и тюремное заключение до двух лет.

13 мая Таганский суд назначил Макаревичу штраф 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Взыскание касалось ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В том же месяце Макаревич в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), предполагая, что беседует с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил, что он хочет, чтобы Украина «победила», и считает дни до этой «победы». Он также сказал, что в будущем, возможно, примет участие в финансировании ВСУ.

Кроме того, иноагент выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины», а говоря о России, заявил, что в стране якобы практически не осталось думающих людей. Следственный комитет после публикации интервью начал доследственную проверку в отношении Макаревича на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).