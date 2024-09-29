Лидер «Хезболлы» Насралла мог погибнуть от взрывной волны, сообщили в США
Reuters: Насралла погиб от взрывной волны, непосредственных ран на теле нет
Бейрут, 29 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла мог погибнуть от взрывной волны во время авиаудара армии Израиля, передаёт 29 сентября информагентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Непосредственных ран на теле не обнаружено, рассказали собеседники издания.
«Источники заявили, что на теле нет прямых ран и что, по всей видимости, причиной гибели стала тупая травма от силы взрыва», — сказано в сообщении.
Днём 29 сентября тот же источник сообщал, что тело Насраллы было извлечено из-под завалов в столице Ливана Бейруте.
Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.
«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».
Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Израиль пытается втянуть Иран в противостояние и таким образом создать повод для вовлечения в конфликт США, отмечал также министр.
Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.