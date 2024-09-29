Бейрут, 29 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла мог погибнуть от взрывной волны во время авиаудара армии Израиля, передаёт 29 сентября информагентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Bilal Jawich/Global Look Press

Непосредственных ран на теле не обнаружено, рассказали собеседники издания.

«Источники заявили, что на теле нет прямых ран и что, по всей видимости, причиной гибели стала тупая травма от силы взрыва», — сказано в сообщении.

Днём 29 сентября тот же источник сообщал, что тело Насраллы было извлечено из-под завалов в столице Ливана Бейруте.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Израиль пытается втянуть Иран в противостояние и таким образом создать повод для вовлечения в конфликт США, отмечал также министр.

Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.