Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Иран пытаются спровоцировать на большую войну на Ближнем Востоке, заявил 28 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Алексей Куденко/РИА Новости

Он рассказал о работе российской делегации на Генассамблее организации.

«Большое внимание уделяли, конечно же, ближневосточным проблемам: очередным вспышкам конфликта и непосредственно на палестинских территориях, и в Ливане, в Сирии, проблемы на иракской территории, ситуация с попытками вовлечь Иран с тем, чтобы спровоцировать совсем уже большую войну на Ближнем Востоке», — сказал он.

Лавров отметил, что Израиль хочет создать повод, чтобы США втянулись в войну на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе своего выступления на Генассамблее ООН министр призвал немедленно положить конец убийству палестинцев американским оружием, поставляемым в Израиль. По его словам, необходимо заняться решением серьёзных гуманитарных проблем в Газе, а прежде всего — гарантировать реализацию права палестинцев на самоопределение и позволить им не на словах, а на деле создать единое государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее в этот же день первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведёт к уничтожению Израиля. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заверил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой».